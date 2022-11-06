السوداني يوافق على استقالة رئيسة هيئة الاستثمار

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء وافق على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار".



وأضاف ان "رئيس الوزراء وجه الأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم، ويخول نائب رئيس الهيئة اسالار محمد أمين بتسيير أمور الهيئة مؤقتاً".