"غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة".. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبين، أن "طقس يوم السبت، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".