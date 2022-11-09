القضاء يحكم بسجن محافظ صلاح الدين السابق 10 سنوات – عاجل

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "مجلس القضاء الأعلى قرر الحكم غيابيا على محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر بالسجن 10 سنوات".وأضاف المصدر، أن "الحكم يأتي لتورط "الجبر" بقضايا فساد وهدر للمال العام".