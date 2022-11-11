السومرية نيوز - محليات

طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الجمعة، بفتح ملفات المصارف الحكومية والأهلية وعلى رأسها المصرف العراقي للتجارة TBI، فيما وصفه بـ"الصندوق الأسود".



وقال الكربولي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "لمعرفة الصورة الكاملة لجائحة الفساد التي ضربت العراق لابد من فتح ملفات المصارف الحكومية والاهلية وفي مقدمتها المصرف العراقي للتجارة TBI".



وأضاف أن "TBI هو الصندوق الاسود الذي سيكشف كل الاسماء والمعلومات"، مشددا على "فتح الصندوق الأسود".