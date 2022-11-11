وزير الكهرباء يصدر توجيهاً بشأن موظفي العقود

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه بالدوام الكامل خلال اليوم الجمعة لجميع الدوائر الادارية والمالية في مقر الوزارة وتشكيلاتها".وأوضح البيان، أن ذلك القرار جاء من أجل "إكمال جميع ما هو متعلق بتثبيت موظفي العقود وبالسرعة القصوى".