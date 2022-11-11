مخالفات في عشرات مراكز التجميل ببغداد.. نقابة الأطباء توجه دعوة

شخصت نقابة الأطباء العراقيين، عدة مخالفات على عشرات مراكز التجميل في العاصمة بغداد.

ودعت النقابة، وفق وثيقة حصلت السومرية نيوز عليها، 31 مركزاً إلى مراجعة مقرها العام في بغداد.



أدناه الوثيقة: