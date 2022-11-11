سلطة الطيران توقف التعامل مع الخطوط الجوية بشأن الخدمات الأرضية (وثيقة)

وتشير الرسالة الرسمية المرسلة بتوقيع مدير عام السلطة علي محمد تقي والصادرة من قسم السلامة الجوية الى "انه وبالنظر للمخالفات المتكررة التي قامت بها الخطوط الجوية العراقية وعدم حيازتها على الترخيص الاصولي الذي يصدر من قسم السلامة الجوية في السلطة فقد تقرر ايقاف تقديم الخطوط الجوية العراقية تقديمها الخدمات الارضية ولحين الاستجابة لمتطلبات السلامة والترخيص بشكل اصولي".وذكر أحد موظفي الخطوط الجوية العراقية، "الكابتن نائل سعد وهو طيار يعمل في شركتنا ومدير عام سلطة الطيران هو الذي سمح بان تقدم شركتنا هذه الخدمات بدون ترخيص من سلطة الطيران".وقال الموظف الذي لم يكشف عن اسمه، عن وقوع حادث في ساحة المطار مساء هذا اليوم وكاد ان يتسبب بجرح او وفاة عدد من العاملين في ساحة المطار عندما خرجت احدى عربات نقل الحقائب عن السيطرة من الساحبة التي كانت تقطرها والتي كان سائقها يقودها بسرعة جنونية خارج ضوابط العمل في ساحة الطائرات وهو تصرف يمس بسلامة العاملين في الساحة.وافاد مصدر اخر ان "السماح لمقدم خدمات بالعمل في اي مطار بدون ترخيص من سلطة الطيران يُعد خرقاً لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ المعدل وخرقاً للوائح السلامة في مجال الطيران وإن من سمح بحدوث ذلك يجب ان يُقدم الى القضاء لأنه خالف القانون بمن فيهم مدير عام السلطة الطيران المدني نائل سعد عيد الهادي".واشارت مصادر موثوقة في سلطة الطيران المدني الى ان "مدير عام السلطة نائل سعد في ايفاد خارج العراق "، مضيفة ان "معاون المدير العام المهندس علي تقي هو من وقع هذا الرسالة في تصرف شجاع يحمي سلامة الرحلات الجوية وحياة العاملين في مطار بغداد ويتجاوز اخفاق مدير عام السلطة في التصرف السليم تجاه عمل الخطوط الجوية العراقية المنافي لقواعد السلامة ولوائح السلطة".