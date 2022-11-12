وسط استمرار الامطار.. غرق أحياء ومناطق في العاصمة بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات

تعرضت أحياء ومناطق في العاصمة بغداد، اليوم السبت، الى الغرق إثر الأمطار التي هطلت فجر اليوم السبت ولغاية الان.



وأظهرت مقاطع مصورة، غمر المياه عددا من شوارع وأحياء العاصمة بغداد متسببة بعرقلة حركة السير وقطع بعض الطرقات فيها، وذلك عقب هطول الأمطار فجر اليوم السبت.

وتواصل امانة بغداد، عمليات سحب المياه من الشوارع التي تشهد كثافة فيها.

وفي السياق نفسه، وجه امين بغداد عمار موسى كاظم، الدوائر البلدية كافة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الامطار التي هطلت فجر اليوم بواقع شدة ٣١ ملم، مؤكداً اتخاذ اجراءات عقابية واعفاء عدد من المسؤولين المقصرين.