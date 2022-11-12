اندلاع حريق بمذخر مستشفى الشوملي في بابل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل مذخر استشارية مستشفى الشوملي العام الممتلئ بالأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة بابل".وأضاف البيان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الاستشارية المجاورة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخلاء للمراجعين والكوادر الطبية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".