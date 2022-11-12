المالية تخاطب دوائر الدولة بشأن جداول بيانات فئة المتعاقدين

وذكرت الوزار في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "عملاً بمضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تقديم وزارة المالية معلومات تفصيلية واضحة ودقيقة حول مقادير الكلف المالية الحقيقية لمن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للنظر بإجراءات تثبيتهم، لذلك ضرورة تزويدنا من قبل جميع دوائر الدولة بجداول بيانات فئة المتعاقدين".وأضافت: "ولغرض قيام وزارة المالية بإجراءات اعداد وجرد المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توفر التخصيصات الماليه اللازمة دون طلب تخصيصات ماليه اضافية، إذ يتطلب الامر سرعة تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة وفق الأستمارة المرفقه طي كتابنا المرقم 50333 في 10 / 11 / 2022".وبهذا الصدد اصدرت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ، اعماما الى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، بشأن سرعة تزويدها بجداول البيانات الخاصة بشريحة المتعاقدين ممن مضى على تاريخ تعاقدهم سنتين فأكثر ، لضمان توفر تخصيصاتهم وكلفهم المالية وعرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهم .