النقل توضح بشأن "تقصير" إحدى شركات الطيران

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود أن تبين للرأي العام أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشأن تقصير إحدى شركات الطيران وتخلفها عن تنفيذ رحلتها من مطار بغداد الدولي الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ليست من مسؤولية ومهام وزارة النقل انما هي من مهام ومسؤوليات سلطة الطيران المدني العراقي باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة كافة المطارات وتسيير الرحلات الجوية في العراق وقد بينت السلطة أسباب التأخير من خلال توضيح الإعلام والاتصال الحكومي الخاص بهم".وأشارت الوزارة، إلى أنها "معنية فقط بالناقل الوطني المتمثل بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من خلال جهوزية طائراتها وكافة الخدمات المقدمة للمسافرين".