الإعدام لـ "أفغاني" بداعش دخل العراق بصورة غير شرعية

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد".وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الإرهابي يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".