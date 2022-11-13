انهيار بناية مصرف الرافدين سابقا في كربلاء (صور)

السومرية نيوز – محليات

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، انهيار بناية مصرف الرافدين سابقاً في كربلاء المقدسة.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني أغلقت بناية مصرف الرافدين في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة بعد انهيار أجزاء من المبنى نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين الشريفين"، مؤكدة "إصابة طفل إثر الانهيار تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج فيها".

وأضاف البيان، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني عهدت إلى وضع الأشرطة التحذيرية وإغلاق الموقع بالكامل تحسباً لوقوع انهيارات أخرى على الزائرين".