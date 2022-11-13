تقودها امرأة.. "سيارة" تقتحم جدار مدرسة في كربلاء (فيديو)

أقدمت امرأة، اليوم الاحد، على اقتحام جدار مدرسة بواسطة عجلتها في محافظة كربلاء.

واظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، تهدم الجدار الخارجي لمدرسة في محافظة كربلاء وتضرره نتيجة اقتحامه من قبل عجلة تقودها امرأة.





