العزاوي: لا زلتُ نقيباً للأطباء واتهامي بالابتزاز مفتعل لتشويه سمعتي

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "اتهامات الابتزاز بحقي مفتعلة ومحاولة لتشويه سمعة نقيب الأطباء"، وفيما بين أنه "يملك كل الأدلة والبراهين التي تثبت هذا الكلام، أكد أنه مكرس كل جهوده لخدمة المواطن العراقي وسلامة المريض وحماية الأطباء للارتقاء بالخدمة الصحية".وبشأن اللغط الحاصل حول منصب نقيب الأطباء، أكد العزاوي أنه ووفق القانون "لا زال هو نقيب أطباء العراق المثبت والمصادق عليه بكتاب مجلس القضاء الأعلى بالرقم 1682 / ع. ع، في تاريخ 2021/2/4 "، مردفاً "في نفس الوقت حاول البعض التعرض لمنصب النقيب لكن القضاء الموقر بقراره 21/6/2022 رفض ايقافي عن العمل بمنصب النقيب ورفض توليهم للمنصب وتمت المصادقة التمييزية من محكمة تمييز العراق بالكتاب رقم 396 في 1/8/2021 وهذا هو المصادقة القانونية على الامر الولائي".وبين نقيب الأطباء، أن نص الامر الولائي هو "عدم إيقاف الدكتور جاسم العزاوي لأشغال منصب نقيب الأطباء ورفض تولي المهام فيه لأصحاب الدعوى".