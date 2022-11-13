برلماني يشتكي للادعاء العام بشأن رشاوى مقابل دخول صيادين وتهريب نفط

وجه النائب عدي عواد، اليوم الاحد، شكوى الى جهاز الادعاء العام بشأن رشاوى تقدم مقابل دخول صيادين وتهريب نفط.

ووجه النائب بحسب وثائق اطلعت السومرية نيوز عليها، "شكوى الى جهاز الادعاء العام تتعلق بتلقي رشاوى من قبل بعض المسؤولين من اجل منح موافقات لدخول الصيادين الى الأراضي العراقية وبرقيات موافقة نقل المشتقات النفطية ومنح اقامات ذهبية لأجانب، وابتزاز مسؤولين". الوثائق ادناه: