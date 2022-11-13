بالوثيقة.. نتائج التحقيق في حريق المدينة المائية بالنجف

وبحسب وثيقة مذيلة بختم المديرية، وردت لـ السومرية نيوز، فإن "سبب الحادث هم تماس كهربائي في الإسلاك الكهربائية الممتدة فوق سطح السندويج بنل (أعلى المحلات والمجمعات)".وفي 5 تشرين الثاني، اندلع حريق هائل في المدينة المائية بمحافظة النجف.أدناه الوثيقة: