حقوق تنتقد تكليف المدير الجديد لهيئة النزاهة

انتقد رئيس كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس، اليوم الاحد، تكليف مدير جديد لهيئة النزاهة الاتحادية.

وقال مؤنس في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "في الوقت الذي تبلغ فيه الحاجة لتطهير جسد الدولة العراقية من رجس الفاسدين وسراق المال العام، يتم إعادة من استبعد بتاريخ 22/8/2016 بسبب تهم فساد مالي واداري بتكليفه رئيسا لهيئة النزاهة بتاريخ 13/11/2022".