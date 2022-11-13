مجلس شيوخ وأعيان الانبار يرد على الكربولي (وثائق)

رد مجلس شيوخ وأعيان شرق الانبار على رئيس حزب الحل جمال الكربولي بعدحديثه أمس السبت.

وقال المجلس في بيانين إن "هؤلاء السياسيين بعيدين عن مفهوم العشائر"، مشددين بالقول إن "كان بيتك من زجاج، لا ترمي الناس بحجر".

وكان رئيس حزب الحل جمال الكربولي وصف، أمس السبت، دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية، بأنها واحدة من "اذرع الفساد المتخفية تحت الغطاء الرسمي"، فيما أشار إلى أن "المشيخة" في محافظة الأنبار أصبحت بيد شخص يقول "تابع لعشيرة تقدم".

وادناه نص البيانين..