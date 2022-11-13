الكناني ينفي تسلمه هيئة الاستثمار

نفى النائب احمد الكناني، الأحد، تسلمه هيئة الاستثمار بعد إقالة رئيس الهيئة سها النجار.

وقال الكناني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن تسلمي منصب رئيس هيئة الاستثمار غير صحيحة تماماً".

وأضاف الكناني "لن اتسلم هذا المنصب وارفضه تماما".

ووافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل أيام، على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار.