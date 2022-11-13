بالأرقام.. عدد الهزات الأرضية خلال شهر في العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، عن عدد الهزات الأرضية خلال شهر تشرين الأول الماضي في العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان، إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (19) هزة ارضية منها (6) هزات أرضية داخل العراق و(11) هزة أرضية داخل إيران و(1) هزة أرضية على الحدود العراقية الايرانية و(1) هزة ارضية على الحدود العراقية التركية".

وأضاف "تراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين (2،4-3،6) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (3-23)كم"، مشيراً الى أن "النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح داخل ايران تحديداً محافظات كرمنشاه وايلام ولورستان وغيرها حيث بلغ عددها 11 هزة".



وتابع "اما بقية النشاط الذي حدث داخل العراق حيث تركز في محافظة السليمانية في جمجمال وكلار وبحيرة دوكان ومحافظة ديالى قضاء قزانية ومحافظة واسط ومحافظة دهوك"، مضيفاً "تم تسجيل هزتين على الحدود العراقية مع تركيا وايران".