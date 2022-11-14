مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين على طريق عمارة - بغداد بسبب الخروج المفاجئ من طريق فرعي إلى الطريق العام من قبل سائق المركبة الثانية وعدم التأكد من خلو الطريق وكذلك السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل صاحب المركبة الاولى".وأضافت، ان "الحادث اودى بحياة شخص واصابة اربعة اشخاص أخرين".