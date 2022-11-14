ارتفاع مُلفت لحالات الطلاق في العراق: قرابة الـ 7 الاف خلال شهر

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فقد "شهدت حالات الطلاق ارتفاعا ملفتا مقارنةٌ بالإحصائية السابقة، أذا وصلت حالات الطلاق في شهر تشرين الأول 6987 حالة، بينما بلغ عدد الزيجات الجديدة ثلاثة وثلاثون الفا ومائتان حالة زواج.وأدناه إحصائية كاملة توضيح وبالتفصيل حالات الزواج والطلاق في العراق لشهر تشرين الأول الماضي: