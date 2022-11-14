السجن المؤبد لمتهم استدرج فتاة قاصر من واسط واغتصبها في البصرة

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق متهم من سكنة محافظة البصرة اعترف باستدراج وخطف بنت قاصر من مواليد ٢٠٠٦ من سكنة محافظة واسط وممارسة الفعل الجنسي معها في محافظة البصرة".وأضاف البيان ان "المتهم تعرف على الفتاة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر برنامج التيك توك".