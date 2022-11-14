التعليم تعلن تمديد التقديم الإلكتروني الى الجامعات والكليات الأهلية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تجدد أن عملية التقديم والقبول والتسجيل في الجامعات والكليات الأهلية تتم بالكامل عن طريق البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي () وتطبيقها الإلكتروني ولا صحة لأي إجراء خارج هذا النظام سواء بدفع أجور أم حجز مقاعد أم شراء وصولات أم قبول ورقي".