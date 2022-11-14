خلال شهر.. النزاهة تحصي عملياتها بحق كبار المسؤولين

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (46) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُنوِّهةً بأن تلك الأوامر التي صدرت بحق (41) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31 / 10 /2022)، توزَّعت بين (9) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ."وأضافتـ أنَّ "أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة صدرت بحقِّ (2) من أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيرٍ حاليٍّ و(3) وزراء أسبقين، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ."وأوضحت الدائرة، أنَّ "الأوامر شملت ايضاً محافظاً حالياً، و(5) محافظين أسبقين، و (4) أعضاء مجالس محافظة سابقين، فضلاً عن (10) مُديرين عامين حاليِّين، و(9) سابقين، و(5) مُديرين عامِّين أسبقين".