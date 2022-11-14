العثور على جثة رجل خمسيني في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه" تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 50 عاما ضمن منطقة الحرية الاولى في بغداد".واضاف انه "حسب المعلومات الواردة ان الوفاة قضاء وقدر، والحديث عن حادث قتل جنائي غير صحيح".