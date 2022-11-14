بالصور.. "كسارة" تقتحم جسراً في بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقطع طريق مؤدي الى جسر شرقي بغداد بعد دخول مركبة ثقيلة "كسارة" في الجسر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قطع الطريق المؤدي الى جسر الامانة تحسباً من انهياره بسبب دخول (كسارة بوكلن) عسكرية فيه".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات في حال سحب الكسارة هناك احتمالية انهياره بالكامل".