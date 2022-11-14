المجلس الاعلى يبحث مع الموارد المائية أزمة المياه واثارها الاقتصادية

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" حمودي استقبل، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وبحثا أزمة المياه والآثار الاقتصادية الناجمة عنها، وتاثيرها على حياة الناس".واكد حمودي على "ضرورة حسم مشكلة التجاوز على حصص العراق المائية مع تركيا بالتفاوض، والاستثمار الامثل لمياه الامطار لرفع الخزين الاستراتيجي، والتوزيع العادل للحصص المائية بمدن الوسط والجنوب، ووضع الخطط اللازمة لاعادة انعاش مناطق الاهوار".