غلق جسر "الأمانة" بشكل مؤقت في بغداد

السومرية نيوز - محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بغلق جسر الامانة بشكل مؤقت في بغداد.



أوذكر المصدر لـ السومرية نيوز، أنه "تم غلق جسر الامانة بشكل مؤقت لاغراض الصيانة نتيجة تعرضه لحادث نتيجة دخول كسارة البوكلين فيه".



ويوم أمس الاثنين، أصطدمت مركبة كبيرة محمولة على مركبة باسفل جسر كراج الأمانة من جهةٍ الطريق المرور السريع (محمد القاسم) في محافظة بغداد جانب الرصافة، مما ادى الى حدوث اضرار بالجسر.