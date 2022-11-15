شوارع بغداد تختنق بالزحامات.. تكدس للعجلات وسير شبه متوقف (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "عجلات عديدة تكدست على جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد بسبب الزحامات الشديدة"، مبينا أن "زخماً مرورياً على سريع القناة بدءاً من الغدير باتجاه وزارة النقل، بالاضافة الى سريع محمد القاسم من مدخل حي آسيا باتجاه نزول معسكر الرشيد، وكذلك بالقرب من الجامعة التكنولوجية ولغاية الطريق المؤدي إلى الدورة".وأضاف، أن "نفق الشرطة وجسر حي العامل شهدا زخماً مرورياً أيضاً، وتكدس المركبات في طوابير طويلة"، لافتا الى أن "حركة السير في شارع معسكر الرشيد شهدت كثافة مرورية وحركة سير بطيئة ما أدى إلى حصول زخم لغاية شارع مستشفى الزعفرانية".وتشهد العاصمة بغداد، زحامات شديدة في اغلب شوارعها بين الحين والاخر لاسيما خلال الفترة الصباحية وهو ما يسبب بتكدس العجلات وتوقف حركة السير بدون اي حلول ناجعة لهذه الازمة المستمرة.