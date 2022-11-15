لإعلان مشروع "كرسو كاتي".. مدير المتحف البريطاني يزور مدينة أور الاثرية

وأكد شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم استقبال مدير عام الاثار البريطاني هارتويج فيشر في البصرة ثم زار محافظة ذي قار في الموقع الاثري "تلو" بقضاء النصر شمال المحافظة".واشار، الى ان "زيارته جاءت ضمن البرنامج التدريبي والتطويري والذي يهدف الى تطوير وتدريب مهارات الكوادر الاثارية في مفتشية اثار وتراث ذي قار".وبين ان "مدير المتحف البريطاني أطلع خلال زيارته على أهم المعالم الأثرية في مدينة اور الاثرية".وكشف شلغم انه تم خلال اللقاء التركيز على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاثار البريطانية بما يصب بخدمة الواقع الاثري في البلاد لرفع مستوى التعاون في مجال السياحة والتنقيب واستقطاب السواح الاجانب وتبادل الخبرات.من جانبه اشاد مدير المتحف البريطاني بالجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة في مجال العمل السياحي والأثري وتسهيل عمل البعثات التنقيبية داخل البلاد.