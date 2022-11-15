إنقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من أحد جسور بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا الأمنية ضمن قاطع مسؤوليتها في مدينة ‏الكاظمية المقدسة تمكنت من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر (15 سنة) حاولت الانتحار من خلال إلقاء نفسها من ‏على جسر الأئمة ببغداد".وأضافت، أن "القوة المنتشرة تمكنت من منعها وتسليمها اصوليا إلى ‏الجهات المختصة‎".