العدل تُشكل لجنة لمتابعة اطعام النزلاء والموقوفين

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، باتخاذ سلسلة اجراءات تخص اطعام نزلاء اقسام دائرة الاصلاح العراقية.





وذكرت وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن وزيرها "وجه بتشكيل لجان فنية مشرفة ولجان متابعة في بغداد والمحافظات كافة لمتابعة اطعام النزلاء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية".



وأضاف البيان ان شواني وجه بـ"اتخاذ سلسلة إجراءات تخص تقديم التغذية الصحية والتعليم وتشغيل النزلاء والمودعين".