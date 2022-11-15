فتح سريع محمد القاسم في بغداد.. والسير طبيعي باستثناء المركبات الحمل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة واشراف ميداني من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي تم فتح الطريق سريع محمد القاسم من ملعب الشعب بأتجاه بغداد الجديدة بعد ازاحة مركبة الحمل الكبيرة نوع بوكلين التي اصطدمت بجسر كراج الامانة من جهة الخط السريع يوم امس مساءً".وأضافت، أن "السير أصبح سالكاً امام سير المركبات ما عدا المركبات الحمل الكبيرة من ٣طن فما فوق".