انجاز الكلف المالية لجميع محاضري وإداريي بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، انجاز الكلف المالية لمحاضري وإداريي العاصمة بالتنسيق مع وزارة التربية.



وذكر بيان للمحافظة، ان "المحافظ وخلال زيارته لوزارة التربية حث جميع مديريات التربية في بغداد لحذوا ما انجزته مديريات تربية الرصافة الاولى، وتربية الرصافة الثالثة، وتربية الكرخ الثالثة من قوائم الكلف المالية لفئة المحاضرين والاداريين من خلال رفع الأسماء المضافة وغير الموجودة في القوائم المنجزة الأولى"، محذرا اياهم "من وجوب رفع جميع الأسماء الأصلية بدون استبدال بأسماء اخرى، وسوف تتخذ إجراءات بحق المخالفين".

واضاف؛ ان "المحافظة استلمت القوائم المنجزة من قبل مديريتي تربية الكرخ الثالثة، وتربية الرصافة الثالثة بعد انجاز عملية تدقيقها لكل الاسماء المشمولة بالكلف المالية".

وبين العطا ان "الحكومة المحلية عازمة على تمرير موضوع الكلف المالية لجميع محاضري واداريي بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل استلام مستحقاتهم بعد جهود مضنية قدمتها ملاكات المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية ولجنة التدقيق لحفظ كل الاسماء المشمولة وغير المسجلة في قوائم التسجيل والاستحقاق المالي".