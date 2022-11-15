صلاح الدين.. اتلاف 11 طناً من الدجاج منتهي الصلاحية

السومرية نيوز – محليات

اعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، اتلاف 11 طن من الدجاج منتهي الصلاحية عثرت عليه خلال جولاتها الميدانية داخل المدينة.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الرقابة الصحية بالتعاون مع الامن الاقتصادي، تمكنت من ضبط هذه الكميات الكبيرة من خلال حملاتها الميدانية المستمرة حيث تم اتلاف 11 طن من الدجاج بمحضر اتلاف رسمي مع فرض اشد العقوبات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف البيان، ان "فرق الرقابة الصحية تواصل حملاتها الصحية في عموم المناطق التابعة لقطاع بغية متابعة النشاطات الخاضعة لقوانين الصحة العامة ومتابعة عدم مخالفتها من خلال اتلاف المواد الغير صالحة لاستهلاك البشري وحسب توجيهات صحة صلاح الدين ووزارة الصحة".