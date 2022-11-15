الرقابة المالية يكشف تلاعباً بالمليارات في مصروفات شركة نفط ميسان

اعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن كشف تلاعب بمبلغ بحدود 3,5 مليار دينار عراقي في مصروفات شركة نفط ميسان.

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اكتشاف وجود تلاعب كبير بمبلغ بحدود 3,5 مليار دينار عراقي في مصروفات شركة نفط ميسان".



وأضاف انه "تمت إحالة التقرير الى الجهات القضائية".