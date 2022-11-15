منزل ينهار على عمال بناء في بابل ويوقع مصابين (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 3 عمال بناء؛ بعد انهيار منزل قديم أثناء أعمال الترميم بمحافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "تمكنت من إنقاذ ثلاثة عمال بناء بعد انهيار منزل قديم أثناء أعمال الترميم في منطقة الحي العسكري بمحافظة بابل".



وأشارت إلى أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وباشرت بعمليات رفع أنقاض الدار المنهار ونجحت بإخراج العمال المصابين وأمنت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيها".