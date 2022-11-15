محكمة الكرخ تستدعي الكربولي للتحقيق

قررت محكمة بداءة الكرخ، اليوم الثلاثاء، استدعاء زعيم حزب الحل جمال الكربولي.

وقال مصدر قضائي، لـ السومرية نيوز، إن "محكمة بداءة الكرخ قررت استدعاء زعيم حزب الحل، جمال الكربولي للتحقيق في اموال المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية".



وأضاف المصدر، أن "المحكمة حددت الاثنين المقبل موعداً للمرافعة"، مبيناً أن "الدعوى مقامة من قبل رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية".