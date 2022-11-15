الدفاع المدني تسيطر على حريق مطار بغداد

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي".وأشار البيان، إلى "اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".في السياق، أشار مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إلى أن "إجراءات أمنية معقدة أخرت وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادث".