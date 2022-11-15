صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة يوضح بشأن دعوى الكربولي

وأكد الصندوق في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشكوى المرفوعة على رئيس حزب الحل جمال ناصر دلي الكربولي هي بخصوص تعليقات وردت على موقعه الرسمي تويتر وليس التحقيق في أموال المناطق المحررة".وقررت محكمة بداءة الكرخ، استدعاء زعيم حزب الحل جمال الكربولي، يوم الاثنين المقبل، للمرافعة.