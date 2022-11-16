بسبب الأمطار.. تعطيل الدوام "الظهري" في مدارس الديوانية

وقال الشعلان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الاربعاء، في مدارس المحافظة للدوام العصري والمسائي بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار المتساقطة".وشهدت محافظة الديوانية، أمطارا غزيرة صباح اليوم، تسببت بغرق معظم شوارعها ما دفع الحكومة المحلية لإعلان عطلة رسمية للمدارس ذات الدوام العصري والمسائي.