تعود لحضارة أور والعصر البابلي.. المتحف العراقي يتسلم 96 قطعة أثرية

السومرية نيوز - بغداد



أعلنت هيئة الاثار والتراث بوزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، استلام المتحف العراقي ٩٦ قطعة أثرية من البعثة الامريكية من جامعة بنسلفانيا في موقع اور بالناصرية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البعثة الأمريكية من جامعة بنسلفانيا انهت اعمالها التنقيبية في موقع اور وظهر خلال التنقيب طبقات بنائية ودور سكنية وابنية جديدة مختلفة".



وأضافت، ان "البعثة سلمت ٩٦ قطعة اثرية تعود الى حضارة اور الثالثة والعصر البابلي القديم وهي عبارة عن قطع فخارية واواني مختلفة ودمى طينية، سلمت الى المتحف العراقي وفق محاضر رسمية كي تأخذ طريقها الى التصنيف والخزن المتحفي وفق الأصول".