المالية تخاطب الكهرباء بشأن العقود وتشخص "مشكلة"

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية خاطبت اليوم الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ ، وزارة الكهرباء بشأن التخصيصات المالية لشريحة المتعاقدين معها ، إذ اوضحت الدائرة في كتابها سرعة تزويدها بجداول بيانات منفصلة للشركات المشار اليها تتضمن الدرجات والعناوين الوظيفية والكلف المالية للمتعاقدين، مضيفةً وجوب الفصل بين الاجراء الذين جرى تحويلهم الى عقود قبل تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ وبين الاجراء المطلوب تعيينهم بعد هذا التاريخ كُلا على حدا".واشارت الدائرة الى، انه "بعد التدقيق لوحظ تباين بالأرقام بين القوائم والبيانات السابقة والحالية بما يخص المتعاقدين في الكتب الواردة الى دائرة الموازنة والتي من شأن هذه الدائرة أن تقوم بتحديد الكلف المالية الحقيقية ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر و الحاقاً بأعمامينا المرقمين ١٥٢٢٥ في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ و ٢٩٠٢٩ في ٤ /٩ / ٢٠٢٢".