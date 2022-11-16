النجف تعلن اكمال إجراءات تثبيت العقود وارسالها الى المالية

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ النجف الاشرف اعلن اكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتثبيت العقود ممن لديهم خدمة فعلية اكثر من سنتين لكافة الدوائر في المحافظة وارسالها الى وزارة المالية".وأضافت ان "اخرها دائرة صحة النجف تم اكمال متطلباتها صباح اليوم لغرض ارسالها الى وزارة المالية".