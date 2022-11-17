الأمطار تتسبب بوفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في ذي قار

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع اربعة أشخاص من عائلة واحد في محافظة ذي قار بسبب غزارة الامطار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اربعة اشخاص من عائلة واحدة لقوا حتفهم نتيجة سقوط سقف منزلهم المبني من مادة الخشب نتيجة غزارة الامطار ضمن قضاء الفجر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".



وتشهد المحافظات العراقية، خلال الاسبوع الحالي، أمطار غزيرة، وهو ما تسبب بحدوث سيول وفيضانات في العديد منها لاسيما الجنوبية، والتي تعاني من قلة الخدمات وتهالك البنى التحتية الضرورية.