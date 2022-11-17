النزاهة: ضبط مدير بكهرباء ديالى لاختلاسه مواد وتسليمها لمكاتب نواب

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط مدير مركز صيانة كهرباء هبهب؛ لقيامه باختلاس تراكيب الإنارة الخاصَّة بناحية هبهب، وتنظيم أكثر من (6) معاملاتٍ واستلام مواد بموجبها"، مُبيِّنةً "قيام المُتَّهم بتسليم تلك المواد إلى مكاتب عددٍ من أعضاء مجلس النوَّاب ومُتنفِّذين، بطريقةٍ غير أصوليَّةٍ".وتابعت إنَّه "تمَّ ضبط معاملةٍ تمَّ تنظيمها وترويجها من قبل المُتَّهم وتسليم المواد إلى أحد العاملين في مكتب نائبٍ عن المُحافظة، مُنوِّهة بعدم إدخال تلك المواد إلى مخازن الدائرة، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ لصرف مُحوِّلات بناءٍ على توجيه مُرشَّحين لانتخابات مجلس النوَّاب التي جرت عام 2021؛ لغرض استخدامها في الدعاية الانتخابيَّة، وضبط كتابٍ يُوضِحُ تقسيم المُحوِّلات المُسلَّمة إلى مركز الصيانة كحصصٍ بين النوَّاب؛ لاستخدامها في الدعاية الانتخابيَّـة".وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق الذي قام بأعمال المُتابعة والتحرِّي والتدقيق في دائرة توزيع كهرباء ديالى، تمكَّن من كشف (4) مُستندات صرف مخزني (وهميَّة) لمواد أسلاك نحاسٍ وأعمدة وتراكيب الإنارة"، لافتةً إلى "قيام أمناء المخازن بصرف المواد وتسليمها إلى أشخاصٍ مجهولين، والادِّعاء بتجهيزها إلى مراكز الصيانة بعد تزوير وتحريف تواقيع مسؤولي تلك المراكز".وأوضحت أنَّه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ من قبل مُوظَّفين في مكتب مُدير توزيع كهرباء ديالى ومُوظَّفين آخرين غير مُخوَّلين"، مُبيِّنةً "قيام المذكورين بفتح سجلّ أوامر العمل بمراكز الصيانة في السد العظيم والخالص وهبهب بصورةٍ مُخالفةٍ للضوابط والتعليمات".