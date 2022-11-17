70% يتحملها السائقون.. المرور تُشخص لـ السومرية أسباب حوادث السير

وقال مدير إعلام المرور زياد القيسي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أسباب الحوادث المرورية ثلاثة أساسية وهي السائق والمركبة والطريق"، مبينا ان "70 % من نسبة الحوادث يتحملها سائق المركبة".وعزا القيسي أسباب الحوادث، الى "السياقة بتهور وبسرعة شديدة، واستخدام الهاتف النقال، وكذلك السياقة تحت تأثير المخدر والمسكر، بالإضافة الى النعاس والسير عكس الاتجاه في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين".وأضاف، أن "الاسباب اخرى تخص الطريق لاسيما أذا كانت فيه تخسفات ومطبات كبيرة، أو الطريق غير معبد أو مؤثث بصورة صحيحة وغياب السياج الأمني وانعدام الانارة فيؤدي الى حصول حوادث".وبشأن المركبات، أوضح مدير إعلام المرور، أن "المركبات اذا كانت تخلو من شروط الامانة والمتانة فهي تتسبب حوادث"، داعيا السائقين الى "الالتزام بالقوانين المرورية كي تحصل حوادث تؤدي بحياته وحياة الاخرين والتي كثرت في الاونة الاخيرة ما أدى الى كثرة حالة الوفيات".