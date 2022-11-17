المباشرة بإطلاق رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "باشرت اليوم الخميس بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الثاني".وأضافت، أن "دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني".ودعت الوزارة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى "مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل ".